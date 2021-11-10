Не резиновые: насколько дороги Ростова реально перегружены транспортом

Почти у каждого третьего жителя региона есть свое авто Фото: Кристина Круговых

За последние 10 лет уровень загруженности автодорог Ростова выросла в 3,5 раза. Об этом в ответ на запрос журналиста «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в администрации города.

- По данным на февраль 2019 года уровень автомобилизации Ростова-на-Дону составляет 430 автомобилей на 1000 жителей, а с учетом транзитного транспорта данный показатель увеличивается до 510 автомобилей, - рассказали в пресс-службе.

По данным Федеральной службы государственной статистики Ростовстата на начало 2020 года в Ростовской области зарегистрировано более 1,4 млн автомобилей.

Таким образом, практически каждый третий житель донского региона имеет собственную машину.

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