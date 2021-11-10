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Общество10 ноября 2021 21:00

Рейдовая перевалка зерна может "травмировать" донскую экономику

Из-за нового закона может прекратиться транспортировка зерна по Дону
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Рейдовая перевалка зерна может негативно сказаться на донской экономике

Рейдовая перевалка зерна может негативно сказаться на донской экономике

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе запрет рейдовой перевалки зерна может "травмировать" местную экономику. Об этом сообщили в региональном Заксобрании.

На прошедшем заседании речь шла о новом законопроекте, принятом госдумой в первом чтении. Согласно ему, ограничивалась перевалка грузов с одного судна на другое во время рейда и без захода в порт. В настоящее время в тексте закона прописаны нормы, из-за которых может прекратиться перевозка зерна по реке Дон, в противном случае, это станет попросту нерентабельным.

На собрании депутаты разработали и огласили поправки к законопроекту. По их мнению, федеральный закон необходим, но лишь для того для того, чтобы при аварии избежать загрязнения природных ресурсов.

В перечень грузов было включено только безопасное зерно. Теперь парламентарии хотят исключить из списка сельскохозяйственные грузы.

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С отчетом о проделанной работе выступил губернатор Василий Голубев.