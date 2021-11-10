В Совете Федерации состоялось первое заседание рабочей группы по комплексному развитию Таганрога

В Совете Федерации прошло первое заседание рабочей группы по модернизации Таганрога Фото: Правительство РО

В Совете Федерации России в среду, 9 ноября, состоялось первое заседание рабочей группы по комплексному развитию Таганрога. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что эта группа была создана по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Эта идея родилась после посещения приморского города. В группу вошли сенаторы и представители органов исполнительной власти.

Как отметил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин, в настоящее время многие проекты, реализующиеся в Таганроге в пилотном режиме, могут быть применимы и для других регионов. Сейчас ведется работа над проектами по модернизации городской трамвайной сети, а также развития туристического кластера и рядом других.

- Одним из факторов качественного развития города является комплексная и последовательная реализация запланированных мероприятий. Безусловно, важно иметь мастер-план Таганрога как управленческую модель реновации территории, которая позволит синхронно решать задачи развития всех сфер города, - отметил замгубернатора Александр Скрябин.

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