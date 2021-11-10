В Ростове "первая миля" парка Темерник может быть соединена с Ботаническим садом

В донской столице заканчивается строительство "первой линии" парка Темерник Фото: Правительство РО

В донской столице подходит к концу строительство "первой мили" непрерывного линейного парка Темерник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На данный момент заканчиваются работы по укладке дорожного покрытия, оборудованию модуля входной группы, а также ведется устранение неисправностей автополива. В планах завершить работы по созданию парка уже в нынешнем году.

Рабочие также трудятся над строительством мостового перехода, который будет соединять «первую милю» парка Темерник и парк имени Октября.

Далее планируется начать строительные работы в парке «Дружба», там развитие пространства будет проводится поэтапно.В дальнейшем будет рассмотрена возможность соединить "первую" и "вторую" мили - от моста Вавилова до парка Дружбы.

Также "первая миля" может быть соединена с Ботаническим садом ЮФУ. В этом случае он будет называться«нулевой милей». А «третья миля» будет располагаться в Щепкинском лесу.

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