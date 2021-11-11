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Общество11 ноября 2021 7:00

Донская консерватория закупит музыкальные инструменты на 2,4 миллиона

Планируется приобрести десять музыкальных инструментов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Консерватория закупит новые музыкальные инструменты

Консерватория закупит новые музыкальные инструменты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице консерватория приняла решение закупить новые музыкальные инструменты. На эти нужды планируется потратить 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим образовательным учреждением. Все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. В настоящее время уже начата работа комиссии, которая определит победителя. Он должен будет доставить в консерваторию тренировочный пэд, вибрафон, цифровой рояль, цифровое пианино, фагот, гобой, два кларнета, флейту и акустическую домру.

Поставку необходимо будет осуществить до 13 декабря нынешнего года. Источником финансирования является федеральный бюджет.

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Деньги выделят правительство области и районная администрация.