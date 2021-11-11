5 участков собираются изъять для строительства дороги к СТ «Нефтяник» в Ростове

Площадки должны перевести в собственность муниципалитета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове для строительства дороги к садоводческому товариществу «Нефтяник» собираются изъять пять участков. Об этом на ссылкой на городскую администрацию сообщает «Город N».

Речь идет о площадках по 0,15 га. Кому они принадлежат, неизвестно. По данным властей, эти территории должны перевести в собственность муниципалитета. Известно, что новую проезжую часть протянут через реку Темерник, она соединит улицы 2-ую Заречную и Репейную.

Ранее власти донской столицы также заявили о выкупе участков для реконструкции улицы Вавилова. В ближайшее время проведут изъятие 20 объектов. Оценивать площадки и строения будут по рыночной стоимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове планируют начать в 2022 году

Капитально обновить и расширить собираются участок от Особенной до Сосновой (подробности)