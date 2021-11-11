В Ростове ушел из жизни профессор РостГМУ Яков Хананашвили

В Ростове скончался завкафедрой РостГМУ. Фото: пресс-служба РостГМУ

В донской столице скончался заведующий кафедрой нормальной физиологии доктор медицинских наук Яков Хананашвили. Мужчина ушел из жизни 10 ноября на 71-м году. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Студенты знали его как замечательного педагога и известного ученого. Всю свою жизнь профессор посвятил Ростовскому медицинскому университету. Он прошел весь путь от студента до руководителя кафедры. В России он известен физиологическому сообществу как выдающийся ученый, занимавшийся проблемами кровообращения и нейрофизиологии.

- Яков Абрамович воспитал плеяду врачей, ученых и руководителей. Он пользовался авторитетом и уважением среди коллег и обучающихся, отличался высоким профессионализмом, бескомпромиссностью и принципиальностью, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ушел из жизни президент Ассоциации перевозчиков.

Андрей Касиев скончался на 78 году жизни.