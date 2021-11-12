В Калмыкии главу муниципалитета накажут за сокрытие судимости

В Калмыкии глава муниципалитета скрыл судимость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии главе одного из муниципалитетов грозит наказание за сокрытие судимости. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что в ноябре 2020 года подозреваемый, участвуя в конкурсе на должность главы районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи), скрыл факт своей судимости который мог повлиять на оценку жюри и выбор его на жедаемый пост. В связи с эти он предоставил фальшивую справку вместе с заявлением об участии в конкурсе и другими документами. По итогам конкурса он был избран на должность главы муниципалитета на пять лет.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время ему избирается мера пресечения.