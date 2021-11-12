В Калмыкии осудят 27-летнего закладчика наркотиков

В Калмыкии под суд отправится закладчик наркотиков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калмыкии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя Элисты. Его обвиняют в совершении преступления по статье 228.1 УК РФ "Приготовление на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили, что примерно в декабре декабре 2020 года и до января 2021 года злоумышленник, будучи членом преступной группировки, которая занималась незаконным сбытом наркотиков и психотропов через интернет, выполнял роль курьера закладчика. За это он получал денежные вознаграждения. Он делал закладки в Элисте, а координаты их сообщал через интернет, чтобы покупатель мог забрать запрещенные вещества.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии главу муниципалитета накажут за сокрытие судимости.

При участии в конкурсе на должность главы муниципального образования он предоставил фальшивые документы.