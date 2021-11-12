В Аксае оборудуют новый сквер

В Аксае появится новый сквер. Фото: администрация Ростова

В Аксае запланировали оборудовать новый сквер. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Общая площадь сквера будет составлять четыре гектара. Он будет простираться от улиц Садовой и Шевченко до улицы Вартанова, 10. В настоящее время на месте будущего сквера находится пустырь, но в скором времени здесь появятся пешеходные дорожки, скамейки с теневым навесом, а также детские игровые площадки и фонтан. Помимо прочего, в сквере будут расположены турники, теннисные и шахматные столы.

- В сквере высадят клены, березы, черемуху, сирень и другие деревья и кустарники. Уложат почти 27,5 тысячи квадратных метров газона, разобьют более 500 квадратных метров цветников. На клумбах будут многолетние растения: лаванда, очиток пурпурный, эхинацея, шалфей, голубая овсяница. Центром благоустроенного пространства станет декоративный фонтан, - рассказали в администрации.

В настоящее время уже стартовали работы по созданию общественной территории. К концу нынешнего года подрядчик планирует закончить укладку пешеходных дорожек. Но большая часть работ будет завершена только в 2022 году, открытие сквера запланировано на лето того же года.

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