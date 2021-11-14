В Таганроге при пожаре в здании с печным отоплением пострадал 54-летний мужчина

При пожаре мужчина отравился продуктами горения. Фото: пресс-служба МЧС по РО

В Таганроге в субботу, 13 ноября, случился пожар, где пострадал 54-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

- В 3.58 поступил сигнал о том, что на улице Фрунзе в нежилом строении на площади 24 квадратных метра произошел пожар, - рассказали в пресс-службе. - Для ликвидации пожара на место прибыли 9 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

В 4.07 пожар был уже локализован, а через две минуты — горение ликвидировали.

Не обошлось без пострадавших. 52-летний мужчина отравился продуктами горения, ему понадобилась помощь медиков.

Причиной пожара в МЧС назвали нарушение правил безопаности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Огнеборца не устают напоминать дончанам пользоваться только исправной техникой при отоплении своих домов и нежилых помещений, строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не довести до беды.

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