Элистинские журналисты и работники СМИ празднуют День калмыцкой печати

Калмыкия празднует день национальной печати. Фото: аккаунт Инстаграм администрации Элисты

Власти Элисты поздравили журналистов и работников печати и СМИ с профессиональным праздником. 15 ноября Республика Калмыкия празднует день национальной печати.

Именно в эту дату в 1917 году увидел свет первый номер газеты «Ойратские известия». С тех пор эта праздничная дата объединяет всех, кто трудится в информационном пространстве Калмыкии. Каждый день работники печатных и электронных изданий максимально оперативно знакомят жителей с главными событиями в стране и за рубежом. Кроме того, одной из их приоритетных задач является внесение вклада в сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей.

- Выражаю искреннюю признательность ветеранам печати, наставникам нынешнего поколения журналистов и работников изданий. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия, интересных тем и острого пера, - поздравил представителей калмыкских СМИ глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников.

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