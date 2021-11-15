В Ростове предприниматели покинули территорию завода гражданской авиации

Речь идет о бизнесменах, которые до этого торговали на овощном рынке в Аксайском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове предпринимателей попросили покинуть территорию завода гражданской авиации. Теперь на этой площадке торговлю больше не ведут. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает «Городской репортер».

Речь идет о бизнесменах, которые до этого торговали на теперь уже закрытом овощном рынке в Аксайском районе, а потом около старого аэропорта донской столицы. Места рядом с бывшей аэрогаванью убрали еще в октябре, и после этого люди разбрелись кто-куда в поисках новых свободных мест.

Одним из таких центров притяжения стал авиазавод № 412. Владеет этой площадкой группа компаний «Агроком». Эта организация, по предварительным данным, временно помогла пострадавшим предпринимателям с размещением. Однако отведенный период торговцы должны были потратить не только на реализацию товара, но и на поиски постоянных точек сбыта.

Ранее власти и бизнес-омбудсмен Олег Дереза сообщили о наличии альтернативных торговых зон, в том числе это «Агро Молл» в Аксайском районе и «Южный хаб» под Батайском.

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