Что сделали с жителем Ростовской области, который мог заразить окружающих туберкулезом

Заболевший, который мог заразить людей, ни в какую не хотел лечиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области судебным приставам пришлось поработать с должником, который никак не хотел лечиться от туберкулеза и представлял опасность для жителей своего города Гуково. Об этом сообщили в управлении ФССП по Ростовской области.

- Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного исполнения в случае уклонения от исполнения решения суда и неоднократно вручал ему требования пройти лечение. Но действия пристава проигнорировали, - рассказали в пресс-службе.

Тогда приставам пришлось посодействовать в транспортировке нарушителя под контролем и в сопровождении медицинского персонала на специализированной машине скорой помощи в Областной клинический центр фтизиопульмонологии для принудительного обследования и лечения инфекционного заболевания.

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