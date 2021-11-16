За аферу с восемью миллионами рублей двое ростовчан отправятся на скамью подсудимых

В Ростове двое местных жителей пойдут под суд за покушение на мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове двое местных жителей отправятся под суд. Их заподозрили в совершении преступления по статье 159 УК РФ " Покушение на мошенничество". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что двое ростовчан 43 и 31 года в мае 2021 года сговорились и обманули местного бизнесмена. Они взяли у него восемь миллионов рублей и пообещали, что передадут своим знакомым в налоговой и это поможет не привлекать организацию к налоговой ответственности и доначислению неуплаченных налогов. Но ничего из этого злоумышленники исполнять не собирались, хотя заказчику заверили, что все пройдет благополучно. Но при получении денег они были задержаны сотрудниками ФСБ.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

- В ходе расследования уголовного дела, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий, на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 20 миллионов рублей, - говорится в тексте сообщения.

Следователи уже собрали достаточно доказательств и передали дело в суд для рассмотрения.

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