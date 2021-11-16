Рейсы из Ростова в Дубай запустят в конце декабря

Из Ростова в Дубай полетят самолеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейсы из Ростова-на-Дону в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай запустят предстоящей зимой. Первый самолет вылетит в теплую страну уже 25 декабря. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Рейсы будут осуществляться из аэропорта "Платов", а за их выполнение возьмется авиакомпания Азимут. Совершить перелет к берегам Персидского залива можно будет согласно расписанию, а именно: борт А4823, вылетит из Ростова-на-Дону в субботу в 23:50, а опустится на землю в Дубае в 04:45 в воскресенье; борт А4824, вылетит из Дубая в воскресенье в 06:05, а посадку в Ростове-на-Дону осуществит в 09:15.

- В настоящее время авиабилеты Ростов-на-Дону – Дубай можно приобрести по минимальному тарифу от 120 евро, Дубай – Ростов-на-Дону – от 516 дирхам. Приобрести авиабилеты и ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте авиакомпании, - говорится в тексте сообщения.

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Рейсы начнут курсировать в следующем году.