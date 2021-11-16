В Ростове во время рейда полицейских скончался пожилой мужчина

Предварительно, трагедия произошла на Станиславского Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 16 ноября, на улице в центре Ростове умер мужчина. Его пытались спасти, но все усилия оказались тщетными. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

- Во время профилактических мероприятий в районе Центрального рынка правоохранители заметили, что пожилому человеку стало плохо. Сразу же вызвали скорую, также начали оказывать первую помощь, но мужчина скончался до прибытия медиков, - пояснили в ведомстве.

Предварительно, трагедия произошла на Станиславского. Ранее стало известно о гибели 22-летнего молодого человека, его обнаружили на Сельмаше.

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