В Ростове во время рейда полицейских скончался пожилой мужчина

Предварительно, трагедия произошла на Станиславского
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сегодня, 16 ноября, на улице в центре Ростове умер мужчина. Его пытались спасти, но все усилия оказались тщетными. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
- Во время профилактических мероприятий в районе Центрального рынка правоохранители заметили, что пожилому человеку стало плохо. Сразу же вызвали скорую, также начали оказывать первую помощь, но мужчина скончался до прибытия медиков, - пояснили в ведомстве.
Предварительно, трагедия произошла на Станиславского. Ранее стало известно о гибели 22-летнего молодого человека, его обнаружили на Сельмаше.
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