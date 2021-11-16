В Ростовской области COVID-19 обогнал онкологию по количеству унесенных жизней

На втором месте по числу летальных исходов находятся заболевания органов дыхания и коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области COVID-19 среди всех заболеваний занял второе место по количеству унесенных жизней. Вирус уже обогнал онкологию. Об этом в эфире «Дон-ТР» рассказал и.о. начальника управления лечебно-профилактической помощи регионального Минздрава Владимир Шин.

- К сожалению, чаще всего причинами гибели пациентов становятся сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте - заболевания органов дыхания и коронавирусная инфекция, на третьем месте находятся заболевания онкологические. Именно эта тройка сейчас является основной причиной смертности, - рассказал Владимир Шин.

При этом специалист отметил, что указанные недуги поддаются профилактике, поэтому уровень летальных исходов в этих категориях может значительно снизиться, если люди будут стараться «по максимуму принимать все меры по ведению здорового образа жизни».

Ранее Росстат сообщил, что смертность пациентов с коронавирусом на Дону побила рекорды и оказалась одной из самых высоких в стране. Регион уступает только Москве (1978 смертей) и Свердловской области (1803).

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