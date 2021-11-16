Из Платова откроют новые рейсы в Париж, Ереван, Чебоксары и Новый Уренгой

Из Ростова начнут летать самолеты новой авиакомпании Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области власти подписали соглашение с авиакомпанией «ИрАэро». Оно было заключено в рамках Международного форума «Транспорт России – 2021». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что подписание этого договора позволит жителям донского края чаще совершать перелеты как по России, так и за рубеж.

- За 10 месяцев этого года пассажиропоток аэропорта Платов приблизился к 2,5 млн человек, что на 38% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Сегодня из Платова на регулярной основе полеты выполняют 19 авиакомпаний по 41 направлению, в том числе по 29 российским и 12 международным, - сообщил глава донского края.

Заместитель генерального директора компании «ИрАэро» Сергей Крупнов пообещал, что для жителей Ростовской области уже в 2022 году откроются возможности осуществления перелетов из Ростова в Париж и Ереван, кроме того, дончане смогут путешествовать в Чебоксары и Новый Уренгой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейсы из Ростова в Дубай запустят в конце декабря.

Они будут летать по выходным.