После масштабных масочных рейдов в общественном транспорте приостановили работу 227 автобусов

Масочные рейды прошли в ростовском транспорте. Фото: ростовская администрация

В донской столице с 12 по 14 ноября прошли масштабные масочные рейды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рейде поучаствовали сотрудники региональной административной инспекции, городского Управления ГО и ЧС и департамента транспорта, полиция и мобильные экипажи ГИБДД. Из них организовали 21 мониторинговую группу. Проверки проводились во всех районах города.

- В ходе рейдов было проинспектировано более 2080 транспортных средств, из них 227 автобусов были временно приостановлены. Проверяющие выявили 172 нарушения масочного режима, из них 168 среди пассажиров и 4 – водителей. К нарушителям применены меры в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ, - говорится в тексте сообщения.

В мэрии отметили, что проверки будут продолжаться во избежание масштабного распространения новой коронавирусной инфекции.

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