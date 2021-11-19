Двое таганрожцев получили внушительный срок за убийство и поджог

За пожар и поджог осудили двух таганрожцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области двух жителей Таганрога приговорили к внушительным срокам. Им вынесен приговор сразу по трем статьям 105 УК РФ "Убийство", 167 УК РФ "Умышленное уничтожение и повреждение имущества" и 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что двое местных жителей в Таганроге в июне прошлого года вечером проникли в квартиру своего знакомого. Там между ними разгорелась ссора, в результате которой они убили своего приятеля. Пытаясь замести следы преступления, они подожгли тело погибшего. В результате возникшего пожара была значительно повреждена квартира потерпевшего и уничтожено находящееся в ней имущество на общую сумму более 200 тысяч рублей.

- Суд приговорил первого к 14 годам лишения свободы, а второго к 13 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии строгого режима каждому.Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.

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Сейчас правоохранители проводят проверку.