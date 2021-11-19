Цифровой город "Зурач" появится в столице Калмыкии

В столице Калмыкии появится цифровой город. Фото: администрация Элисты

В столице Республики Калмыкии запланировали создать цифровой город, который будет носить название «Зурач». В пятницу, 19 ноября эту идею обсудили на встрече главы элистинской администрации Дмитрий Трапезников и руководитель арт-проекта Виктория Иджикова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Элисты.

- Главная задача проекта - популяризировать творчество калмыцких художников через уличные стенды. И не только разместить цифровые форматы картин на улицах города, но и оснастить конструкции QR-кодами и голосовым информационным сопровождением, - говорится в тексте сообщения.

Дмитрий Трапезников считает, что создание этого проекта поможет повысить привлекательность Элисты для туристов. Кроме того, и у местных жителей появится возможность узнать больше о творчестве своих земляков.

Уличную галерею планируют разместить в наиболее проходимых зонах и в тех местах, где чаще всего проходят туристские маршруты. На начальном этапе планируется популяризация порядка 65 работ калмыцких художников.

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