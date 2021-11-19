Подозреваемый в превышении полномочий сотрудник калмыцкой колонии подговорил коллег дать ложные показания

В Калмыки выявили дополнительный эпизод преступления сотрудника местной колонии Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В следственном комитете Калмыкии выявили новый эпизод в преступной деятельности заместителя дежурного помощника начальника колонии-поселения № 3. Напомним, что его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям удалось выяснить, что 21 сентября, злоумышленник, зная, что в отношении него будет идти процессуальная проверка после избиения одного из осужденных, решил скрыть свое преступление с помощью алиби, добытого также преступным путем. Для этого он всеми правдами и неправдами уговорил своих подчиненных дать ложные показания. Все коллеги подозреваемого в один голос твердили, что никаких противоправных действий их начальник не совершал.

Стоит отметить, что это стало одним из оснований для того, чтобы Яшкульский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РК принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как здесь нет состава преступления.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время ему избирается мера пресечения.