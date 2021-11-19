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Происшествия19 ноября 2021 20:07

Домушник вынес из дом дончанки планшет стоимостью в 35 тысяч рублей

А девушка всего лишь забыла запереть дверь
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Злоумышленник похитил у жительницы Таганрога дорогостоящий планшет

Злоумышленник похитил у жительницы Таганрога дорогостоящий планшет

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Таганроге жителя Неклиновского района задержали по подозрению в краже планшета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что у нее пропал планшет, причем исчез он в то время, пока она находилась дома. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Им удалось найти его и задержать. Похитителем оказался 29-летний житель Неклиновского района.

Он пробрался в первый попавшийся ему дом, двери оказались незаперты. Там он схватил оставленный на столике при входе планшет стоимостью 35 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил. Позже стало известно, что парень уже был судим за убийство, кражу и хранение наркотиков.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража с проникновением в жилище». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

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Подозреваемый в превышении полномочий сотрудник калмыцкой колонии подговорил коллег дать ложные показания.

Товарищи подозреваемого в один голос твердили, что никаких противоправных действий он не совершал.