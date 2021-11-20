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Общество20 ноября 2021 6:15

На территории старого аэропорта в Ростове должны разбить парк с искусственный водоемом

Взлетную полосу превратят в бульвар
Источник:kp.ru
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Интересный проект могут реализовать и в близлежащих парках.

Интересный проект могут реализовать и в близлежащих парках.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На территории старого аэропорта Ростова планируют разбить новый большой парк. Замминистра строительства, главный архитектор Ростовской области Игорь Далаксакуашвили говорит, создание такого объекта предполагает проект застройки.

— Возможно даже создание искусственного водоема. Взлетная полоса будет сохранена — из нее сделают бульвар, как улица Пушкинская, — поделился подробностями замминистра.

По словам Игоря Далаксакуашвили, расположенные поблизости леса строители трогать не будут. Однако здесь можно реализовать интересный проект, например создать каскадный парк в Пороховой балке.

На территории возведут жилье площадью более двух квадратных метров. Социальные и коммерческие объекты займут более миллиона квадратных метров.