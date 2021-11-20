Ростовчане растроганы добрым роликом о врачах, которые лечат их детей

В Ростове почти 500 специалистов стоят на страже здоровья детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мамы и папы, бабушки и дедушки маленьких ростовчан растроганы видеороликом о педиатрах донской столицы. В субботу, 20 ноября, вместе со Всемирным днем ребенка отмечается еще и День педиатра. Детей Ростова-на-Дону сегодня лечат почти 500 этих специалистов, рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава администрации города Алексей Логвиненко.

На кадрах — маленькие пациенты, насупившиеся перед человеком в белом халате, или, наоборот, с интересом рассматривающие его инструменты. Малыши, хоть того и не помнят, чаще взрослых встречаются с медиками, которые наблюдают за их развитием и помогают справляться с недугами. Каждый из медиков обладает большим добрым сердцем, быстро умеет найти общий язык с самыми маленькими пациентами и легко поладить с ними.

- Это мое призвание. Я ни на мгновение не пожалела, когда сделала этот выбор. Врач-педиатр должен уметь сопереживать, чувствовать своего пациента, владеть навыками и педагога, и психолога, - говорит заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники № 12 Елена Грачева.

Детским врачам необходимо обладать не только высоким профессионализмом, но и тонкой интуицией, сердечной добротой, отметил Алексей Валентинович. Потому что каждый ребенок, как никто другой, чувствует отношение к себе и формирует доверие к окружающему миру.

- Приезжал к детям, лечил. Видел радость детскую и материнскую. И когда поможешь детям, всегда хочется работать и дальше, несмотря на, как говорят, профессиональное выгорание, хочется им помогать, - делится старший врач подстанции № 3 отделения скорой медицинской помощи, врач-педиатр Сергей Серегин.

- Дорогие педиатры, благодарю вас за внимательность, чуткость и заботу! Будущее Ростова - в ваших руках! Желаю крепкого здоровья, благополучия, душевных сил и профессиональных успехов! - поблагодарил детских врачей Алексей Валентинович.

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