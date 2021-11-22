Элистинские коммунальщики продолжают заниматься благоустройством дворов в седьмом микрорайоне

В Элисте продолжается благоустройство дворов. Фото: администрация Элисты

В Элисте коммунальщики продолжают работы по благоустройству дворов дома № 4 в седьмом микрорайоне. В этом месте располагаются шесть корпусов. А также облагораживание территории идет и в шестом микрорайоне домов № 4, 5, 6. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В седьмом микрорайоне завершены работы по укладке асфальтового покрытия и установке бордюрного камня. Ведутся обустройство парковочного кармана перед третьим корпусом, очистка и выравнивание парковочной площадки между первым и четвертым корпусами, - говорится в тексте сообщения.

А в шестом микрорайоне сейчас снимается старый асфальт, также здесь будут расширены и благоустроены парковочные карманы. Все работы выполняет МАУ «ДРСУ «Элиста-Автодор», согласно муниципальному заданию.

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