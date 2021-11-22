В калмыцком национальном архиве активно ведутся работы по оцифровке документов

В Калмыкии продолжается оцифровка документов национального архива. Фото: официальный сайт архива

В калмыцком национальном архиве продолжаются работы по оцифровке архивных документов. Об этом сообщается на официальном сайте заведения.

В настоящее время электронный вид уже обрели материалы «Администрация Президента Республики Калмыкия», «Состоящий при калмыцких делах при Астраханском губернаторе 1713-1771 гг.», «Личный фонд профессора Н. Н. Пальмова». Кроме того, продолжается работа над оцифровкой документов фонда «Управление калмыцким народом г. Астрахань». За истекший период нынешнего года здесь переведено в цифровой формат 266 единиц хранилища, что составило 43 690 файлов.

- Постепенно все архивные документы постоянного хранения будут оцифрованы и переведены на электронный носитель, - говорится в тексте сообщения.

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