В Ростовской области определили подрядчика для ремонта трассы на подъезде к Обуховке

В Ростовской области отремонтируют подъезд к хутору Обуховка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области определен подрядчик, который займется ремонтом участка трассы на подъезде к хутору Обуховка. На выполнение этих работ, согласно предложению исполнителя уйдет более 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Напомним, конкурс был объявлен администрацией Азовского района. Все желающие принять в нем участие подали свои заявки. Комиссия определила победителя, им стала компания "Диастрой". Теперь рабочим предстоит выполнить ремонт трассы на подъезде к хутору Обуховка при съезде с автодороги "Ростов-на-Дону - хутор Рогожкино".

Согласно опубликованной документации, все работы должны быть выполнены в течение месяца с момента заключения контракта. Профинансирует их администрация Азовского района.

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Участники могут подать заявки до 27 октября.