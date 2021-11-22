В Ростовской области запланировали отремонтировать мост к поселку Крымский

В Ростове ищут подрядчика для создания проектной документации для реконструкции моста к поселку Крымский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области ищут подрядчика, который займется разработкой проектной документации для ремонта моста, ведущего к поселку Крымский. На эти нужды планируется потратить более 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Семикаракорского района. Все желающие могут подать заявку на участие до 1 декабря. Затем после работы комиссии будет определен победитель. Он должен будет создать проект для реконструкции моста, ведущего от трассы "Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» - Семикаракорск – Волгодонск» - Титов – Потапов" к поселку Крымский.

Финансироваться работа будет из местного бюджета. А выполнена она должна быть не позднее 1 октября 2022 года.

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Теперь исполнитель предстоит за месяц справиться с выполнением работы.