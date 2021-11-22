Жителям Ростовской области рассказали, нужна ли вакцинация при наличии антител

Уровень антител в организме человека - не повод для медотвода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наличие и уровень антител в организме человека - не повод для медицинского отвода от прививок против коронавируса. Об этом сегодня, 22 ноября, заявили в Ростовском областном пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- Уровень антител не является показанием или противопоказанием для вакцинации - подчеркнул начальник управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

Этот вопрос подняли в рамках обсуждения нового постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации людей от 60 лет и старше, в том числе проходить иммунизацию должны жители региона с хроническими заболеваниями.

К слову, ранее «бесполезность» тестов на антитела также подтвердила заведующая кафедрой вирусологии №2 РостГМУ Галина Харсеева. Специалист пояснила, что при коронавирусе нет защитного титра, поэтому заразиться может даже человек при высоком уровнем антител.

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