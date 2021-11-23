В Центральном хуруле Калмыкии установили новые буддийские ступы

В Центральном хуруле Калмыкии возвели буддийские ступы. Фото: аккаунт храма в Инстаграм

В Центральном хуруле Калмыкии возвели буддийские ступы. Об этом сообщили в пресс-службе храма.

В прошедшие выходные в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» торжественно установили и освятили новых ступ. За день до этого монахи и волонтеры храма окончили закладку священных объектов согласно религиозным канонам.

- Стало доброй традицией, когда семьи и рода подносят в дар хурулу буддийские ступы. Ступа - символ ума Будды и возводя такие священные объекты, люди накапливают добродетель, что позитивно отразится как на этой так и на последующих жизнях». Не так важно, какой вид ступы возводит человек, самое главное это его мотивация, чистые помыслы и доброе сердце, - отметил монах Центрального хурула ген Нгаванг Лодой.

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