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Общество23 ноября 2021 13:07

В элистинском аэропорту встретили бойца смешанных единоборств Владимира Минеева

На днях он встретится с молодежью и калмыцкими спортсменами
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкию прибыл боец смешанных единоборств. Фото: министерство спорта Калмыкии

В Калмыкию прибыл боец смешанных единоборств. Фото: министерство спорта Калмыкии

В понедельник, 22 ноября в элистинском аэропорту прошла встреча чемпиона Европы и мира, российского кикбоксера, бойца смешанных единоборств и мастера спорта Владимира Минеева. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Прибывший гость принял традиционные дары в виде хадака, джомбы и борцог. Пожать руку и поприветствовать бойца в авиагавань прибыли министр спорта и молодежной политики РК Константин Батыров, президент Федерации ММА РК Санал Анчеев, директор «Ойрат-Арены и депутат Народного Хурала РК Борис Муджиков.

Владимир Минеев является бойцом смешанных единоборств и проводит свои выступления под эгидой российского промоушена Fight Nights Global. В Элисте чемпион провел мастер-класс для спортсменов, подискутировал с молодежью и принял участие в брифинге.

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