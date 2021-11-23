На работы по содержанию и эксплуатацию пешеходных переходов в Ростове потратят более 8,8 миллионов рублей

В Ростове на содержание пешеходных переходов потратят более 8,8 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице ищут подрядчика для выполнения работ по эксплуатации и содержанию пешеходных переходов. На эти нужды планируется выделить более 8,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие могут подать заявку на участие до 1 декабря. Затем после работы комиссии будет определен победитель. Рабочим необходимо будет следить за порядком внутри и снаружи пешеходных переходов - производить уборку, протирать перила, зимой скалывать лед и избавляться от сосулек, а также устранять несанкционированные объявления.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Работы подрядчик должен будет выполнять в течение всего 2022 года.

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Заявки на создание проектной документации ждут от участников до 1 декабря.