Паровой котел приобретут для каменск-шахтинского имущественного комитета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каменске-Шахтинском местное комитет по управлению имуществом принял решение приобрести паровой котел. На его покупку планируется потратить около полутора миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие уже смогли подать свои заявки на участие. В настоящее время проходит работа комиссии, по итогам которой и будет определен победитель тендера. Ему будет необходимо подготовить паровой водонагревательный котел не позднее 23 декабря нынешнего года.

Стоит отметить, что источник финансирования в опубликованной документации прописан не был.

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Работы запланированы на предстоящий год.