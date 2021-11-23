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Общество23 ноября 2021 15:08

В Ростове-на-Дону обещают сильный гололед

Спасатели просят жителей быть аккуратным на дорогах
Анна ШИЛЯЕВА
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В Ростове-на-Дону обещают первый в этом сезоне гололед

В Ростове-на-Дону обещают первый в этом сезоне гололед

Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице в ближайшие часы прогнозируют гололедицу, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- Гололед ожидают в ночные и утренние часы 24 и 25 ноября, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим водителям настоятельно рекомендуют ограничить выезд на личных автомобилях. Также не следует забывать соблюдать скоростной режим, парковать машины следует только на парковочных площадках. Водителей также попросили не препятствовать работе общественного транспорта.

Пешеходам же посоветовали переходить дорогу только в разрешенных местах, при этом надевать подходящую обувь. Пожилым людям рекомендуют обзавестись тростью с резиновой набойкой.

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