Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 ноября: на улицах города восьмибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 23 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Лермонтовская, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Всесоюзная, 2-я Краснодарская, Спартаковская, Тружеников, Мадояна, Лесопарковая, Зорге и проспектах Коммунистическом и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Добровольского, Плиева, Фурмаовская, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Панфиловцев, Щербакова, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольская, Селиванова, Пановой, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспектах Шолохова и 40-летия Победы.

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