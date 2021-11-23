В Ростове может сохраниться ограничение на проезд грузовиков по мосту Малиновского

Грузовики по-прежнему не смогут ездить по мосту на Малиновского. Фото: Instagram most__rostov

Ростовские власти отметили, что после введения в эксплуатацию моста на улице Малиновского там может сохраниться действующее на данный момент ограничение для движения грузовиков. Об этом шла речь на заседании муниципальной комиссии по проектной деятельности в Ростове.

Глава городского департамента автодорог Денис Водопьянов сообщил, что в настоящее время власти готовят и рассматривают предложения, касающиеся того, как в скором будущем в этом месте будет организовано движение грузового транспорта.

- Мы в течение этого месяца подготовим предложения, обсудим их на уровне администрации города. В том числе предложения носят характер сохранения ограничений, которые были ранее введены, - рассказал Денис Водопьянов.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко также отметил, что среди предложенных вариантов есть и тот, в случае принятия которого будут отменены действующие ограничения на проезд грузовиков. Но окончательного решения по этому вопросу пока принято не было.

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