Сальский филиал "Водоканала" выставили на продажу в Ростовской области

Филиал Водоканала выставили на продажу. Фото: российский аукционный дом

В донском регионе выставили на продажу здание и иное имущество Сальского филиала «Водоканала». Информация об этом была опубликована на портале Российского аукционного дома.

Согласно опубликованной документации покупателю необходимо будет заплатить 50,8 миллиона рублей. За эту сумму он приобретает 68 объектов недвижимости, в это число входит больше десятка артезианских скважин, а также здания организации и сооружения, расположенные в Сальском районе региона. Общая площадь выставленного на продажу участка составляет более 15,2 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что филиал и все его имущество можно приобрести исключительно в случае обеспечения коммунальных услуг Сальскому району, а именно холодного водоснабжения населенных пунктов.

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Объявление появилось на сайте госзакупок.