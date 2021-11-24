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Общество24 ноября 2021 13:32

В Калмыкии прокуратура проверит элистинскую детскую поликлинику после множественных жалоб в соцсети

По итогам проверки будут приняты необходимые меры
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии местные жители не могут дозвониться в регистратуру местной детской поликлиники

В Калмыкии местные жители не могут дозвониться в регистратуру местной детской поликлиники

Фото: Ксения Высотина

Калмыцкая прокуратура проверит соблюдение соблюдение прав в сфере охраны здоровья в одной из детских поликлиник Элисты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители в соцсетях стали активно жаловаться на то, что они уже долгое время не могут дозвониться в регистратуру детской поликлиники и вызвать неотложную помощь. Кроме того, им приходится стоять в очередях в фильтр-бокс, в результате которых нездоровые дети вынуждены ожидать прием на улице.

- Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе причины возникновения сложившейся ситуации в детской поликлинике, принятые администрацией учреждения меры по бесперебойному функционированию медицинской организации и обеспечению качественной медицинской помощи детям, - говорится в тексте сообщения.

Как только проверка будет окончена, по ее результатам будут приняты соответствующие меры.

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