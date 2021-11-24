В Калмыкии прокуратура проверит элистинскую детскую поликлинику после множественных жалоб в соцсети

В Калмыкии местные жители не могут дозвониться в регистратуру местной детской поликлиники Фото: Ксения Высотина

Калмыцкая прокуратура проверит соблюдение соблюдение прав в сфере охраны здоровья в одной из детских поликлиник Элисты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители в соцсетях стали активно жаловаться на то, что они уже долгое время не могут дозвониться в регистратуру детской поликлиники и вызвать неотложную помощь. Кроме того, им приходится стоять в очередях в фильтр-бокс, в результате которых нездоровые дети вынуждены ожидать прием на улице.

- Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе причины возникновения сложившейся ситуации в детской поликлинике, принятые администрацией учреждения меры по бесперебойному функционированию медицинской организации и обеспечению качественной медицинской помощи детям, - говорится в тексте сообщения.

Как только проверка будет окончена, по ее результатам будут приняты соответствующие меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 24 ноября подтвердили еще 644 случая COVID-19.

Новые случаи выяснили в 55 территориях региона.