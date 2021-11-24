В донском регионе в 2021 году были обнаружены более 700 взрывоопасных предметов

В Ростовской области за год обнаружили 746 взрывоопасных предметов Фото: Правительство РО

В донском краю в нынешнем году были обнаружены 746 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Наибольшую часть этих предметов нашли на местах самых кровопролитных боев, которые проходили во времена Великой Отечественной войны в Каменском, Матвеево-Курганском, Обливском районах.

Но находки были не только в этих местах. 15 ноября в Зимовниках обнаружили минометную мина калибра 82 мм. Также в в этот день поисковики нашли взрывоопасные предметы с хутором Вишневецким.

Все обнаруженные предметы были обнаружены специалистами. Дончанам порекомендовали при обнаружении потенциально взрывоопасных объектов сообщать о находке незамедлительно, не передвигать их самостоятельно, не совершать с ними никаких манипуляций.

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