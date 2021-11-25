В Батайске мужчина пострадал при возгорании в строительном вагончике

В Батайске в пожаре пострадал мужчина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 24 ноября, около пяти часов утра в городе Батайске. На улице Ушинского вспыхнул строительный вагончик. Пожарных к месту происшествия вызвали очевидцы, заметившие огонь и почувствовавшие едкий запах дыма.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 30 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось к 5:06, а полностью огонь был потушен уже через шесть минут. Из пылающего вагончика пожарные смогли спасти 39-летнего мужчину, который получил сильные ожоги и был госпитализирован прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи. Специалисты уже назвали предварительную пожара - ей могло стать короткое замыкание электропроводки.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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