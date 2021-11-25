В Таганроге спасатели вытащили из огня пострадавшего мужчину

В Таганроге мужчина пострадал при пожаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области загорелся строительный гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 24 ноября, около семи часов вечера в городе Таганроге. На улице Котлостроительной вспыхнул строительный гараж. Заметившие огонь очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 25 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось к 19:10, а полностью потушить еще через семь минут. Спасатели вытащили из огня 46-летнего мужчину. Его госпитализировали прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи. Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание электропроводки.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Батайске мужчина пострадал при возгорании в строительном вагончике.

Его госпитализировали прибывшие медики.