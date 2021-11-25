Власти рассказали, в каком районе Ростова больше всего бездорожных участков

До конца 2021 года в Ростове заасфальтируют 14 грунтовых дорог.
Фото: Татьяна ЭЙХМАН
Власти рассказали, в каких районах Ростова больше всего проблем с бездорожьем. Число грунтовых дорог посчитали в департаменте автодорог и организации автомобильного движения.
Всего в городе 795 грунтовых дорог протяженностью 377 километров и площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Наибольшее количество грунтовок насчитали в Первомайском районе — 195, в Железнодорожном — 209 и в Ворошиловском районе — 129.
Меньше всего грунтовых дорог в Октябрьском районе — 74 и в Ленинском — 15. А вот в Кировском районе, по данным администрации, все дороги заасфальтированы.
Напомним, до конца 2021 года и в 2022 году власти пообещали заасфальтировать 28 грунтовок. Ранее мы публиковали список всех участков, где должны пройти работы.
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