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Общество25 ноября 2021 10:38

Власти рассказали, в каком районе Ростова больше всего бездорожных участков

Всего в донской столице насчитали 795 грунтовых дорог
Михаил СТРИЖЕВ
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До конца 2021 года в Ростове заасфальтируют 14 грунтовых дорог.

До конца 2021 года в Ростове заасфальтируют 14 грунтовых дорог.

Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Власти рассказали, в каких районах Ростова больше всего проблем с бездорожьем. Число грунтовых дорог посчитали в департаменте автодорог и организации автомобильного движения.

Всего в городе 795 грунтовых дорог протяженностью 377 километров и площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Наибольшее количество грунтовок насчитали в Первомайском районе — 195, в Железнодорожном — 209 и в Ворошиловском районе — 129.

Меньше всего грунтовых дорог в Октябрьском районе — 74 и в Ленинском — 15. А вот в Кировском районе, по данным администрации, все дороги заасфальтированы.

Напомним, до конца 2021 года и в 2022 году власти пообещали заасфальтировать 28 грунтовок. Ранее мы публиковали список всех участков, где должны пройти работы.

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