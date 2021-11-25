В Ростове закончилась вакцина «КовиВак»

Информацию прокомментировали в Горздраве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону закончились запасы вакцины «КовиВак». Об этом на своей странице в Instagram сообщает городское управления здравоохранения.

Об отсутствии препарата жителей донской столицы проинформировали в комментариях к одному из постов. Когда «КовиВак» снова появится в медпунктах, не уточнили.

Также в Горздраве прокомментировали ситуацию с вакциной «Спутник Лайт». По данным управления, она сейчас есть в наличии, но ее количество напрямую зависит от числа желающих привиться и ревакцинироваться. Ранее люди пожаловались, что препарата нигде нет.

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Также медики пояснили, когда этот препарат лучше всего использовать для вакцинации (подробности)