Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 11:21

В Ростове закончилась вакцина «КовиВак»

Когда препарат снова появится в медпунктах, не уточнили
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Информацию прокомментировали в Горздраве

Информацию прокомментировали в Горздраве

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону закончились запасы вакцины «КовиВак». Об этом на своей странице в Instagram сообщает городское управления здравоохранения.

Об отсутствии препарата жителей донской столицы проинформировали в комментариях к одному из постов. Когда «КовиВак» снова появится в медпунктах, не уточнили.

Также в Горздраве прокомментировали ситуацию с вакциной «Спутник Лайт». По данным управления, она сейчас есть в наличии, но ее количество напрямую зависит от числа желающих привиться и ревакцинироваться. Ранее люди пожаловались, что препарата нигде нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области рассказали, кому нельзя прививаться «Спутником Лайт»

Также медики пояснили, когда этот препарат лучше всего использовать для вакцинации (подробности)