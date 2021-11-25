Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 ноября: автомобилисты вынуждены стоять в семибалльных заторах

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Локомотивной, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Лермонтовская, переулках Халтуринском, Соборном, Семашко, Газетном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Театральном, Соколова, Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Еременко, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, 1-я Краснодарская, Спартаковская, Лесопарковая, Мадояна и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Бодрая, Добровольского, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная, Киргизская, Пановой, Селиванова, 1-й Конной Армии, Менжинского, 1-я Линия, Мясникова переулках Днепровском, Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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