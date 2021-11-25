В Ростове открылся еще один отель сети Radisson

В Ростове открылся новый отель. Фото: Инстаграм-аккаунт отеля

В донской столице открылась новая гостиница сети Radisson - Radisson Hotel Gorizont. Она находится вблизи торгового комплекса "Горизонт". Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Этот отель уже 39-й объект сети в России. В Ростове он стал вторым после гостиницы на набережной. На его постройку было потрачено полтора миллиарда рублей. А источником финансирования были собственные средства ТК "Горизонт".

Отель стал частью торгово-развлекательного комплекса. В нем насчитывается 169 номеров стандартной и люксовой категорий. Кроме того, там есть ресторан, тренажерный зал, конференц-зал, который может одновременно вмещать до 250 человек и пять переговорных комнат.

- Мы рады добавить в наш портфель второй отель в Ростове-на-Дону, который за последние несколько лет стал одним из самых популярных направлений для отдыха и бизнеса в России, - отметил вице-президент по развитию бизнеса Radisson Hotel Group Дэвид Дженкинс.

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Это уже второй отель этой сети в Ростове.