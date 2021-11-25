В регионе в 2022 году стартует второй этап строительства Багаевского гидроузла

В Ростовской области в 2022 году продолжится строительство Багаевского гидроузла Фото: Правительство РО

В предстоящем году в Ростовской области планируют запустить второй этап строительства Багаевского гидроузла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Донские власти подписали госконтракт с АО «Стройтрансгаз». На проведение работ подрядчик получит 27,9 миллиарда рублей. Работы планируется завершить в декабре 2024 года.

В настоящее время организация займется разработкой проектной документации сооружений напорного фронта и руслового водохранилища. От их функционирования будет зависеть обеспечение вахтового поселка и линий электропередач. К слову, возведение ЛЭП начнется уже в текущем году. Но до этого «Стройтрансгаз» проведет расчистку территорий под строительство и подготовит временные дороги.

- Появятся условия для удовлетворения потребности населения в ресурсах для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, мелиорации, промышленности, - говорится в тексте сообщения.

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