В Ростове ушел из жизни 96-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Ростове скончался ветеран. Фото: администрация Ростова

В Ростове скончался 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Григорий Григорьевич Никаноров. Стоит отметить, что он носил звание почетного гражданина Ростова. О его кончине сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Для всех нас он останется образцом беззаветного служения Отечеству, примером стойкости и силы духа, - отметил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Григорий Никаноров ушел на фронт в феврале 1943 года. Ему довелось служить на Миус-Фронте, и побывать в боях на Днепре, в Польше и Крыму, он прошел и штурм Севастополя. А великую Победу Григорий Григорьевич встретил в Берлине.

Ветерану вручили 21 награду. В числе их были медаль «За взятие Берлина», три медали «За отвагу» и Орден Славы III степени.

При участии фронтовика в 1993 году в донской столице был создан клуб ветеранов и молодежи «Патриот». Кроме того, с его помощью удалось издать книги «Опаленные войной» и «Ветераны в строю».

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