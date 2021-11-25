Густой туман опустится на Ростовскую область 27 ноября

27 ноября в Ростове ожидается туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донские синоптики спрогнозировали густой туман на 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на ростовский гидрометцентр.

Поскольку во время тумана значительно снижается видимость на дорогах и возрастает число ДТП, автомобилистам напомнили о технике безопасности. Управление по делам ГО и ЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию, а также необходимо включать противотуманные фары.

Пешеходов также попросили быть осторожными. Им следует переходить проезжую часть только в разрешенных местах и иметь при этом светоотражающие элементы на одежде.

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